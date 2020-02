Vragenuurtje met boswachters in de ROEG! Hoek

In de ROEG! Hoek is elke week een andere activiteit te beleven. Deze week kun je er terecht met al je vragen over de natuur. Heb je zelf iets bijzonders gevonden en wil je weten wat het is? Stel je vraag aan de boswachter.

Boswachter Albert Henckel van Staatsbosbeheer is morgen aanwezig in de bibliotheek in De Wijk om al je vragen te beantwoorden. Donderdag is boswachter Marjan Dunning van Natuurmonumenten in de bibliotheek in Gieten.

"Heb je bijvoorbeeld een vraag over een veer die je hebt gevonden of speciale sporen die je hebt ontdekt? Ik ga met je op zoek naar het antwoord", aldus Dunning. Zij is boswachter op het Fochteloërveen en gespecialiseerd in slangen en reptielen.

Wil je er ook bij zijn? Je kunt gewoon binnenlopen. Dinsdag 4 februari vanaf 14.15 uur in De Wijk en donderdag 6 februari vanaf 14.30 uur in Gieten.

