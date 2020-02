24 overlastgevende asielzoekers op nieuwe locatie in Hoogeveen

De EBTL is gesloten, daarvoor in de plaats is er een HTL in Hoogeveen (foto: RTV Drenthe/Wiedse Veenstra)

In Hoogeveen is de nieuwe opvanglocatie voor overlastgevende asielzoekers geopend. Het gaat om een zogeheten Handhaving en Toezichtlocatie (HTL), waar op dit moment 24 raddraaiers verblijven.

De HTL kan in totaal 50 overlastgevende asielzoekers huisvesten. Het gaat om asielzoekers die binnen de reguliere opvang van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet te handhaven zijn, waardoor plaatsing in een aparte opvang noodzakelijk is. Hiermee wil het ministerie van Justitie en Veiligheid in Hoogeveen onaanvaardbaar gedrag straffen, de veiligheid van betrokkenen verhogen en overlast en criminaliteit in de omgeving verlagen.

Tot dit weekeinde werden in Hoogeveen ernstige overlastgevers opgevangen in de Extra Begeleiding- en Toezichtlocaties (EBTL). De EBTL-locatie in Amsterdam werd vorig jaar oktober al gesloten, de EBTL verandert in Hoogeveen dus in de strengere HTL. De locatie blijft hetzelfde, maar het gebouw wordt wel verbouwd. "De aanpassingen hebben vooral te maken met de regels op de locatie", zegt een COA-woordvoerder. "En daar zijn we nog mee bezig."

De 24 asielzoekers die nu al in Hoogeveen zitten, zijn afkomstig van azc's uit het hele land. Om te voorkomen dat winkeliers en bewoners van de gemeente Hoogeveen overlast ervaren, krijgen de bewoners van de HTL-locatie een gebiedsbeperking opgelegd. Zo kunnen de bewoners van de HTL alleen onder begeleiding naar buiten. Op de naleving ervan zal voortdurend toezicht worden gehouden.

Nieuwe aanpak

De opening van de HTL valt samen met de lancering van de zogeheten 'Top X-aanpak' in Noord-Nederland van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat beleid moet, onder leiding van ketenmariniers van het ministerie, overlastgevende asielzoekers aanpakken. In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe zijn ongeveer 80 overlastgevers op de 'Top-X-lijst' gezet. Een woordvoerder kon niet aangeven hoeveel raddraaiers er in Drenthe zijn. "Dat aantal kan morgen namelijk weer anders zijn."

De noordelijke overlastgevers worden niet automatisch naar de HTL in Hoogeveen gestuurd. Zo worden overlastgevers met zware psychiatrische problemen naar een kliniek overgeplaatst. Alle overlastgevers krijgen een 'maatwerkbehandeling', zegt ketenmarinier Henk Wolthof, dit betekent dat alle partijen bij de opvang samenwerken. Het gaat onder meer om de gemeente, politie, Openbaar Ministerie, de IND, het COA en de Dienst Terugkeer en Vertrek.

"De overlastgevers krijgen bijvoorbeeld een gebiedsverbod", vertelt Wolthof over de aanpak. "Er worden vrijheidsbeperkende maatregelen genomen, we doen aangifte en zetten ze zo vaak als mogelijk in op versneld vertrek uit Nederland. Zo willen we de overlast in en buiten de centra terugdringen."

In totaal staan er 300 overlastgevers op deze lijst. De aanpak van het ministerie wordt geïntroduceerd in Ter Apel en het Noord-Brabantse Cranendonck. Vanaf mei wordt landelijk met de aanpak gewerkt.

