Hoger beroep in moordzaak Marcel Hoogerbrugge van start

Hala E. over de vloer

De Soedanese vluchteling Hala E., die in de jaren '90 naar Nederland kwam, was bevriend met Hoogerbrugge en kwam als één van de weinigen bij hem over de vloer. Ondanks dat ze in 2011 naar het Engelse Luton verhuisde, maakte ze regelmatig de overzeese oversteek om de Hoogevener te bezoeken.

De rechtbank baseerde zich bij de veroordeling van E. op meerdere bevindingen die haar onschuld in twijfel trekken. Zo werden op glazen in de vaatwasser DNA-sporen en vingerafdrukken gevonden van E. In die glazen zaten ook resten van de medicijnen, zoals kalmeringsmiddelen, antidepressiva en antipsychotica, die ook in het lichaam van Hoogerbrugge zijn gevonden. Genoeg om iemand in coma te krijgen. Een vroegere kennis van haar uit Meppel was in die periode bestolen van diezelfde medicijnen.