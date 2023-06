RTV Drenthe lanceert Drentstalig online radiostation Radio Drèents

Welkome aanvulling

"We hebben het Drents hoog in het vaandel", zegt Martin van der Veen van RTV Drenthe. "We maken al radio voor een breed publiek met vooral muziek uit de jaren zestig tot tachtig. Dit online radiostation is een welkome aanvulling voor de luisteraars die het specifiek fijn vinden om naar Drentse muziek en cultuur te luisteren. We zijn blij dat we dit in samenwerking met de RPO hebben kunnen realiseren."