Hondenpoep gevaarlijk voor koeien

Waarschuwingsbordjes

Voordat het lente wordt en de koeien weer naar buiten gaan vragen de veehouders van de boermarken van Gees, Zwinderen, Oosterhesselen en Wachtum aandacht voor het probleem. "Er zijn meer honden dan koeien in Nederland, dus we moeten actie ondernemen als we het probleem willen tegengaan", zegt Hegen. Door het ophangen van waarschuwingsbordjes langs de graspercelen wijzen ze hondenbezitters de poep op te ruimen en de honden aan de lijn te houden.

"De hondenpoep komt in het gras terecht en wanneer we maaien wordt de ontlasting in het ingekuilde gras meegenomen. De koe is er zelf niet ziek van, maar de besmetting kan wel leiden tot een vroeggeboorte of miskraam. En dat kost ons geld", aldus Hegen.

Dat de onwetendheid onder hondenbezitters groot is, blijkt. Een mevrouw met een klein wit hondje blijft staan bij het waarschuwingsbord. "Ik wist het niet. De volgende keer neem ik een poepzakje mee!"

Zwerfafval ook een gevaar

Maar niet alleen hondenpoep is een probleem. Ook het zwerfafval is een doorn in het oog van de boeren. Harry Euving uit Zwinderen kan er over meepraten. "Elk jaar moet ik drie koeien naar de slacht brengen, omdat hun verteringskanaal kapot is gegaan door stukjes plastic en metaal." Euving woont langs een druk fietspad, waar schooljeugd zich regelmatig ontdoet van blikjes drinken. "Het is ontzettend frustrerend. Wij doen ons best om koeien lang gezond te houden, terwijl veel mensen niet de moeite nemen het afval thuis in de vuilnis te gooien."

De aangesloten boeren van de boermarken hopen met hun actie bewustwording onder fietsers en wandelaars te creëren. Bij een inwoner van Gees is dat in elk geval gelukt. "Wanneer ik bermafval zie neem ik het mee. Daarnaast spreek ik mensen er op aan."