Assen geeft Stichting Leergeld extra subsidie: veel meer aanvragen Kindpakket

Hulp bij schoolspullen of sport

Stichting Leergeld voert het Kindpakket uit voor de gemeente Assen. Dat houdt in dat ouders met geldproblemen bij de stichting kunnen aankloppen voor financiële hulp bij bijvoorbeeld de aanschaf van schoolspullen, een laptop, schoolreisjes, een fiets, zwemles, sport, muziekles of een verjaardagspakket.

Stijging van veertig procent

Vorig jaar werd in Assen duidelijk dat steeds meer gezinnen in financiële problemen kwamen, als gevolg van de hoge energieprijzen en de inflatie. "Veel nieuwe ouders hebben daarom hulp voor hun kinderen gevraagd", schrijft het college van B en W van Assen in een brief aan de gemeenteraad.