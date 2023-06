D66, 50PLUS en GroenLinks: blaas Emmer burgerbegroting nieuw leven in

De burgerbegroting in Emmen moet een vervolg krijgen, vinden de fracties van D66, 50PLUS en GroenLinks. Bij de burgerbegroting mochten inwoners van Emmerhout en Nieuw-Dordrecht zelf meebeslissen over de besteding van een deel van de gemeentelijke budgetten.

Inwoners hadden daarmee zelf een vinger in de pap over zaken in hun omgeving. Met als gevolg een grotere betrokkenheid van inwoners bij hun wijk of dorp, was het idee. De gemeente zette daar een streep door. Maar onlangs pleitte het wijkbestuur van Emmerhout voor een terugkeer. De drie partijen springen daarom op de bres.

De burgerbegroting startte in 2016, waarbij inwoners middels stemrondes bepaalden hoe het geld werd besteed. In Emmerhout leidde dit onder meer tot de aanleg van een sportplein en in Nieuw-Dordrecht tot een nieuwe toegangspoort voor het kerkhof. Dit dorp is ook een warm voorstander van een terugkeer van de regeling.

Olievlek

Volgens burgemeester Eric van Oosterhout was het idee achter de burgerbegroting een olievlekwerking naar andere dorpen en wijken. "Sommige besturen hadden daar wel oren naar, anderen hadden de handen al vol genoeg aan andere zaken."

In najaar volgt meer duidelijkheid

Om enkel de constructie in de benen te houden voor Emmerhout en Nieuw-Dordrecht, ging ook wat ver, aldus de burgemeester. "Maar laten we komend najaar met de raad ons hier nog eens over buigen. Mijn voorstel is daarom om in de aanloop naar de begroting (tegen het einde van het jaar) hier een richting aan te geven."