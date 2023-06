Pleidooi voor publiekstrekker in oude deel Biochron Emmen: 'Begin met het Louvre'

"Ik zou zeggen: begin met het Louvre, dan zien we wel waar we uitkomen." Gebrek aan enthousiasme is er niet bij het Emmer CDA. De christendemocraten willen samen met GroenLinks, ChristenUnie en D66 graag gas geven vanwege de nog leegstaande helft van het oude Biochron in het Rensenpark.

Een helft wordt gevuld met het Centrum Beeldende Kunst (CBK), dat volgend jaar naar deze plek verhuist. Er blijft dan nog grofweg 1100 vierkante meter over.

Bekijk of daar een publiekstrekker met al dan niet internationale uitstraling geplaatst kan worden, spoorde fractievoorzitter René Wittendorp (CDA) het gemeentebestuur en de fracties met een motie aan.

Wittendorp bezocht anderhalve week geleden tijdens een open dag de ruimte die deels het nieuwe onderkomen van CBK wordt. "En dan te bedenken dat we nog zo'n ruimte hebben. Daar hebben we dus al in geïnvesteerd. Laat die investering uitbetalen en zorg dat er een culturele invulling van nationaal of internationaal niveau komt."

Van Gogh

Wittendorp herinnerde de rest aan een presentatie van drie jaar geleden. "Toen zagen we een goede ambitie met Kröller Müller Emmen. Of maak het Van Goghjaar structureel met een dependance van het Goghmuseum. Dat moeten wij ook kunnen."

Discotheek

Wethouder Dewy Leal (Wakker Emmen) geeft aan dat er nog niet concreet is nagedacht over een precieze invulling. "Maar u zet hoog in. Denk eerst aan een onderzoek naar wat passend is in die ruimte."

Leal verwijst naar andere ideeën die in voorgaande jaren de revue zijn gepasseerd. Zoals een dependance van het Drents Museum.

"Maar wellicht past een discotheek of een bierbrouwerij ook wel", dacht ze mee. "Laten we eerst kijken wat er allemaal mogelijk is op de locatie."

Hakken over de sloot