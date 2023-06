Raad steunt behoud politiebureau Klazienaveen, burgemeester sceptisch

Volgens Wakker Emmen moet het met sluiting bedreigde politiebureau in Klazienaveen open blijven. De fractie diende hiervoor een motie in tijdens de raadsvergadering.

Volgens fractievoorzitter Leo Hoogenberg leverde het nieuws over de mogelijke sluiting nogal wat consternatie op in het dorp. De Nationale Politie doet onderzoek naar sluiting van locaties in heel Nederland; de vestiging in Klazienaveen is een van de kandidaten.

Leegstaand bureau

Als het zover komt, is Hoogenberg niet van plan zich zomaar hierbij neer te leggen. Een politiebureau in de buurt versterkt het veiligheidsgevoel, zo benadrukte hij. Bovendien zijn de lijntjes met de lokale bevolking zo korter en dat geldt ook voor de aanrijtijden.

Patrick de Jonge (VVD) bracht daar tegenin dat mensen liever blauw op straat zien dan een leegstaand politiebureau in hun dorp.

De Wakker Emmen-voorman beantwoordde dat hij een scenario voor ogen heeft waarbij agenten nog steeds vanuit het bestaande bureau blijven werken. En het pand dus niet leeg komt te staan.

René Wittendorp (CDA) vroeg zich af hoe de politie hier zelf in staat. Hoogenberg zei in dit geval uit te gaan van de inwoners zelf. Als zij er belang bij hebben, dan gaat de politie daar wellicht in mee, stelde hij.

Digitaal

Burgemeester Eric van Oosterhout erkent dat de aanwezigheid van een bureau het gevoel van veiligheid versterkt. "Maar verkijk je er niet op", voegde hij eraan toe.

Het bureau wordt volgens hem maar weinig bezocht en het gros van de aangiftes gebeurt sowieso digitaal. In andere gevallen wordt contact gelegd met noodnummer 112. "Bovendien is de politie veelvuldig op straat en is meer blauw op straat in elke wijk of elk dorp, meer dan 15 jaar geleden."

Voor de aanrijtijden maakt een lokale politie-uitvalsbasis ook weinig uit. "Voor een veilige omgeving is geen politiebureau in Klazienaveen nodig", vatte Van Oosterhout samen.

Voorstel haalt de eindstreep

Ondanks die argumentatie haalde de motie een meerderheid. Alleen de de SP, Hart voor Emmen, PvdA en GroenLinks stemden tegen het voorstel voor het openhouden van de locatie.