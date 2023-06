Paardensportverenigingen De Wolden in de rats: ‘Dreigen dakloos te worden’

Een spannende tijd breekt aan voor paardensportverenigingen in gemeente De Wolden. Twee maneges, waar de paardensport nog binnen beoefend kan worden, lijken in de verkoop te gaan. En dat is een probleem, want ergens anders indoor oefenen in de gemeente kan momenteel niet.

Het gaat om de hallen van Manege Den Esch in Zuidwolde en Manege Zuidwolde in Veeningen. De binnen accommodaties zijn nodig om in de winter te blijven trainen. Zeven paardensportverenigingen in De Wolden die er gebruik van maken hebben daarom een brandbrief naar de politiek gestuurd om hun zorgen kenbaar te maken. Volgens de groep zouden vijfhonderd sporters er last van kunnen hebben.

Dakloos

Gisteravond sprak Maaike Buning-Wolting van rijvereniging Ceres namens alle verenigingen tijdens de raadsvergadering. "Vijfhonderd sporters dreigen dakloos te worden. In de winter is een indoorhal cruciaal om de paardensport te beoefenen. Als dat straks niet meer kan betekent dat het einde van wekelijkse clublessen en wedstrijden voor de jeugd, parasporters en volwassenen."

De paardensporters vinden dat het tijd wordt dat de gemeente opstaat voor de amateursport. "De Wolden noemt zichzelf een echte paardengemeente", gaat Buning-Wolting verder. "De Wolden kan het niet laten gebeuren dat inwoners straks genoodzaakt zijn om te stoppen met de sport. Of dat ze gemeentegrens over moeten gaan of zelfs moeten verhuizen."

Alternatieven

Beide locaties zijn commerciële accommodaties. Volgens de groep is de kans dat nieuwe eigenaren de hal beschikbaar stellen klein. "Dat is een trend die steeds vaker voorkomt in het land." Raadslid Riny Jansen van Gemeentebelangen vroeg zich af of er nog andere maneges zijn in de gemeente waar gebruik van kon worden gemaakt. "Is daar bijvoorbeeld contact mee gezocht?"

"Ja", antwoorde Buning-Wolting. "We hebben bijna met allemaal contact gehad, maar er zijn geen mogelijkheden. Ook vroeg Jansen zich af of de verenigingen de maneges zelf niet kunnen overnemen. Volgens de inspreker is dat geen optie. De prijzen voor beide accommodaties zijn namelijk te hoog om de te kunnen betalen.

Hoge prijzen

Anneke Assink van de PvdA vroeg zich af of nieuwe eigenaren daadwerkelijk niet willen helpen. Volgens Buning-Wolting zijn die er nu nog niet. De prijzen zijn namelijk voor andere kopers ook te hoog stelt ze en dat schrikt mensen weer af.

Iris Bouwers van het CDA wilde weten wat de verenigingen van de gemeente verwachten. "Dat ze met ons mee wil denken om naar een andere plek te gaan. Door zelf een hal te bouwen, of bijvoorbeeld grond te kopen, waarbij ze ons kunnen begeleiden. Of eventueel ons te helpen met het behouden van één van de twee binnenlocaties", was het geluid.