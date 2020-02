Meeste tegenstanders schuurwoningen Paterswolde met lege handen naar huis

De meeste tegenstanders wonen te ver van het voormalige kampeerterrein, oordeelde de Raad van State. Hun bezwaren tegen tien zogeheten schuurwoningen die daar gepland staan, zijn daardoor van tafel geveegd. Eén buurtbewoonster woont wel dichtbij genoeg en heeft volgens de rechter dus een belang bij het bestemmingsplan Schelfhorst Natuurwonen.

Zij wil een streep door de tien woningen en vindt dat de voormalige camping aan de natuur moet worden teruggegeven. "Na Ter Borch (de nieuwbouwwijk bij Eelderwolde, red.) zou er niet meer gebouwd worden in onze richting", zei ze.

300 vierkante meter

Schuurwoningen zijn langgerekte woningen die volgens de bedenkers van het concept sterk aan boerderijen doen denken. De voormalige camping Schelfhorst is 6,5 hectare groot. Er mogen tien flinke schuurwoningen komen van 300 vierkante meter en een hoogte van 9 meter. Met deze omvang zegt de gemeente te willen aansluiten bij de omvang van bestaande woningen in het buitengebied. De Raad van State merkte echter op dat de gemeente in het buitengebied 'maar' 225 vierkante meter toestaat. Alleen na een zogenoemde afwijkingsprocedure mag worden uitgebreid naar 300 vierkante meter.

Schelfhorst was tot 2000 een camping met 260 kampeerders. Nadat de campinghouder ermee was opgehouden, werd het terrein verkocht aan een projectontwikkelaar. Die mocht er van de gemeente in totaal 75 recreatiewoningen op zetten. Dit plan werd nooit uitgevoerd. Volgens woordvoerders van de gemeente heeft vernietiging van het bestemmingsplan Schelfhorst Natuurwonen niet tot gevolg dat het een natuurterrein wordt.

Uitspraak over enkele weken

"Dan herleeft het plan voor de 75 recreatiewoningen", zegt een woordvoerster van de gemeente. "Die komen er nooit meer", reageerde de bezwaarmaakster. In de vijftien jaar dat de camping braak heeft gelegen is het bijna een natuurgebied geworden, zei ze. De bomen en struiken zijn onlangs weggehaald om het terrein geschikt te maken voor woningbouw. De Raad van State doet over enkele weken uitspraak.



Eerder maakte RTV Drenthe onderstaande reportage over de schuurwoningen.

