Rustig weekend Camping Anloo, problemen met riool aangepakt

Afgelopen weekend liet de gemeente het riool leegpompen. De rioleringspompen op de camping werkten niet langer, omdat vorige week de stroom op het park werd afgesloten vanwege veiligheidsredenen.

Volgens de gemeente is de curator echter verantwoordelijk voor het oplossen van de problemen met de riolering. Vanwege de acute problemen sprong de gemeente toch bij, aggregaten zorgen nu dat pompen weer werken.

Wisselende bezetting

Na het afsluiten van de stroom vertrok een deel van de tientallen bewoners. Hoeveel mensen er nu nog op de camping wonen, is niet precies te zeggen. "Dat is een wisselend beeld, mensen komen en gaan", legt een woordvoerder uit. "Sommigen zijn 's nachts ergens anders en overdag daar. Sommigen zijn na het weekend vertrokken of juist weer teruggekomen. We denken dat het wel wat minder is geworden, maar een cijfer kunnen we niet noemen."

Volgens Aa en Hunze is het weekend rustig verlopen. Hulpverleners waren aanwezig op de camping om de veiligheid en gezondheid van bewoners te waarborgen. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra nam vanmiddag een kijkje op het park. "Ik ben blij te zien dat de situatie op het park nu veilig en stabiel is. We bieden ondersteuning aan kwetsbare en zorgbehoevende mensen om tot een langetermijnoplossing te komen."

