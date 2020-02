COA zette onterecht overlastgevende asielzoeker in Hoogeveen op straat

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet een asielzoeker die in Hoogeveen op straat is gezet per direct weer toelaten. Dat heeft de rechter in Groningen bepaald.

De asielzoeker werd op 22 december in de toenmalige Extra Begeleiding- en Toezichtlocaties (EBTL) geplaatst, maar ruim een maand later besloot het COA om hem weg te sturen. Hij zou onder meer een medebewoner hebben geslagen. Ook deelde hij een kopstoot uit, waardoor hij veertien dagen lang niet welkom was in de EBTL.

Volgens het COA is dit gedrag gewelddadig en gericht tegen medebewoners en het personeel van het asielzoekerscentrum. Het COA heeft meegewogen dat de asielzoeker zich eerder agressief heeft geuit.

Ernst van misdraging niet van belang

De rechter oordeelde dat het COA dit besluit niet mocht nemen en verwees daarbij naar een eerder besluit van het Hof van Justitie in november. Zij besloot in een vergelijkbare zaak dat een asielzoeker niet weggestuurd mocht worden, omdat hij recht heeft op materiële opvangvoorzieningen die betrekking hebben op huisvesting, voedsel en kleding. Bij verwijdering uit het azc wordt hem 'de mogelijkheid ontnomen te voorzien in zijn meest elementaire behoeften', aldus het Hof van Justitie. Het COA mag alleen sancties opleggen als deze onder meer verband houden met de menselijke waardigheid.

De rechter in Groningen concludeerde hieruit dat het COA in Hoogeveen de asielzoeker niet op straat mocht zetten, ongeacht de ernst van de misdraging. De overlastgever moet per direct weer toegelaten worden. Of deze asielzoeker hoort bij de 24 personen die sinds afgelopen weekeinde in de vernieuwde HTL in Hoogeveen zit, is onduidelijk. Het COA laat weten niet te willen reageren op individuele gevallen.

Ook de gemeente Hoogeveen is om een reactie gevraagd omdat een gewelddadige asielzoeker in de gemeente op straat werd gezet, maar ook zij wil niet ingaan op de kwestie.