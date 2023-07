Luuc Meppelink (68) keert wéér terug als dorpskroegeigenaar in Dalerveen

Alsof er een vloek op rust en alleen Luuc Meppelink (68) café Boerhoorn in Dalerveen kan bestieren. De kroegbaas keert voor de tweede keer terug, omdat het anderen niet lukt het dorpscafé goed draaiende te houden. Vanaf deze maand staat Meppelink weer achter de bar. "Voor een jaar", lacht hij. "Daarna moet een opvolger het weer overnemen."

Al sinds 1985, met een tussenpauze van vier jaar, kon je tot vorig jaar je biertje bestellen bij Meppelink in De Boerhoorn. "Mijn vrouw stond er in het begin overdag en ik 's avonds, na mijn werk als brugwachter bij de provincie. Dat wisselden we mooi af, maar toen we kinderen kregen, besloten we om het van de hand te doen." Toch namen Luuc en Jannie Meppelink na vier jaar de kroeg weer over. "Het liep niet helemaal lekker tussen de eigenaar en de dorpsbewoners."

Dorpshuis

"Het is begonnen als een dorpshuis met plek voor toneelverenigingen", vertelt Meppelink. Het is nu veel meer: een kroeg waar men kan eten, het doet dienst als kantine voor voetbalvereniging DSC '65 en de zalen erachter zijn af te huren voor feesten en partijen. Vorig jaar stopte Meppelink ermee. Het was mooi geweest. Dat de waardering groot was, bleek uit het afscheidscadeau van het dorp: een eigen straatnaambordje.

"Het bord moest alleen wel op eigen grond staan", zegt Meppelink. Daarom staat het bordje met de naam Luuc Meppelinkweg in zijn eigen tuin langs het paadje tussen de voetbalvereniging en het dorpscafé. "Het mag schijnbaar alleen op gemeentegrond als je tien jaar dood bent", lacht de kroegbaas. "Dat maak ik dan niet meer mee natuurlijk."

Terugkeer

Meppelink wilde van zijn pensioen genieten; samen met zijn vrouw op reis met de camper. Dat liep anders: "Mijn vrouw overleed in april aan longkanker. Op dat moment liep het ook niet zo goed met De Boerhoorn. Mijn opvolger had grote plannen voor een restaurant, maar dat werkte niet zo. Hij had de aardigheid er wel af en vroeg of ik misschien het laatste jaar van zijn huurcontract wilde overnemen."

Voor Meppelink betekende dat naar eigen zeggen wat afleiding en geouwehoer met zijn gasten. "We gaan er weer voor een jaar voor", glundert hij. Het plan is om hetzelfde te doen als altijd: "Feestjes, partijen, barbecues en buffetten. Het kan allemaal weer."

"Als De Boerhoorn zou sluiten, zou het een aderlating zijn voor Dalerveen", denkt Meppelink. "Het is natuurlijk wel mooi als je af en toe kan zeggen: ik ga even een ijsje halen of een biertje drinken. Als je daarvoor naar een ander dorp moet, wordt dat 'm vaak niet. En dan heb je ook niet dezelfde mensen. Hier is er altijd wel iemand die je kent."

Eén jaar...