Advocaat van Hala E. ziek, zitting verplaatst

Het hoger beroep in de zaak van Hala E., de vrouw die ex-militair Marcel Hoogerbrugge uit Hoogeveen zou hebben vergiftigd en doodgeslagen, gaat vandaag niet door. De advocaat van E. is ziek.

E. vertelde vanochtend in de rechtbank van Leeuwarden: "Ik heb hier twee jaar op gewacht, maar ik heb wel bijstand van mijn advocaat nodig." Het is nog niet duidelijk wanneer het hoger beroep gaat plaatsvinden, maar het lukt waarschijnlijk niet om een nieuwe zittingsdag voor de vakantie te plannen, zegt het hof.

De zus van Marcel Hoogerbrugge is teleurgesteld dat de zaak is uitgesteld. "Het is een deceptie. Deze zaak sleept zich nu al bijna zes jaar voort." Ze vertelt dat de zaak altijd in haar hoofd op de achtergrond speelt. Ook haar 86-jarige vader en 80-jarige moeder zijn verdrietig over het uitstel.

9,5 jaar cel

E. werd in 2021 veroordeeld tot een celstraf van 9,5 jaar voor de betrokkenheid bij de dood van Hoogerbrugge. Zowel het Openbaar Ministerie (OM), dat 18 jaar had geëist, als E. gaven na deze uitspraak aan in hoger beroep te gaan.

De ex-militair Hoogerbrugge werd op 20 december 2017 door zijn ouders gevonden in zijn woning in Hoogeveen. De destijds 49-jarige man lag met een ingeslagen schedel op bed. Uit onderzoek bleek dat hij minstens drie keer op zijn hoofd is geslagen.

Soedanese vluchteling

E. vluchtte in de jaren '90 van Soedan naar Nederland en was één van de weinigen die bij Hoogerbrugge over de vloer kwam. Ze verhuisde in 2011 naar het Engelse Luton, maar stak regelmatig het Kanaal over om de Hoogevener te bezoeken.

Op glazen in de vaatwasser werden vingerafdrukken van E. gevonden. In dezelfde glazen zaten ook resten van medicijnen, zoals kalmeringsmiddelen, antidepressiva en antipsychotica, die ook in het lichaam van Hoogerbrugge zijn gevonden. Deze medicatie was genoeg om iemand in coma te krijgen.

Moord

Het OM eiste 18 jaar cel voor moord, maar de rechtbank vond doodslag en mishandeling met voorbedachte rade bewezen en kwam uit op 9,5 jaar celstraf. Volgens de rechtbank was er niet voldoende bewijs dat de vrouw Hoogerbrugge drogeerde met het doel hem te doden.