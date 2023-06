Leerlingen krijgen kijkje achter de schermen bij opbouw Stadsfestival Hoogeveen

Podia, kraampjes voor eten en drinken en natuurlijk toiletten. Zaterdag moet het er allemaal staan tijdens het Stadsfestival in Hoogeveen. Maar hoe werkt de opbouw van zo'n festival eigenlijk? En hoe zit het met de veiligheid? Leerlingen van basisschool De Regenboog in Hoogeveen krijgen een kijkje achter de schermen om te zien hoe het eraan toegaat.

Zo'n twintig leerlingen lopen een dagje mee met iemand van de organisatie. De rondleiding begint met een groepsfoto op één van de podia. "Even lachen allemaal", roept de docent. De leerlingen gaan vervolgens met de begeleider mee backstage. "Als je het terrein oploopt, krijg je echt een adrenalinekick. Super vet", zegt een van de leerlingen. "Niet veel scholen krijgen deze kans. Heel interessant", vult een ander aan.

Liters bier

Vorig jaar was de eerste editie van het Stadsfestival. Tijdens de opbouw kwamen veel jongelui een kijkje nemen op het terrein. Volgens Pieter-Bas Rebers van de organisatie was dat leuk, maar niet de bedoeling. "Vandaar dat we dit jaar besloten om toch kinderen uit te nodigen om onder begeleiding eens een kijkje te nemen. Om te laten zien wat voor werk er allemaal komt kijken bij een festival en waar je aan moet denken qua veiligheid."

Want gevaren zijn er zeker. "Er rijden vrachtwagens rond over het terrein, overal wordt met bierkratten gesjouwd en er zijn aggregaten. Daar moet je niet te dicht bij in de buurt komen."

De leerlingen zijn in ieder geval enthousiast over het bezoek. Ze kunnen overal een kijkje nemen. Bij de kleedkamers van de artiesten en zelfs in de VIP-tent. Maar wat blijft eigenlijk het meeste hangen? "De hoeveelheid bier die hier getapt kan worden. Het zijn liters, dat kost toch ontzettend veel werk", lacht een scholier. "Er hangen hier best veel camera's. Er wordt goed opgelet dat hier geen gekke dingen gebeuren", vult een ander aan.