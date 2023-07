Regelbrij houdt mensen in armoede: 'Schaf toeslagen af'

Erik Meij is een van de onderzoekers die meewerkte aan het rapport van de Rijksuniversiteit Groningen. "Vaak wordt er gedacht: mensen die schulden opbouwen hebben een gebrek aan financiële vaardigheden. Maar ik heb met heel veel mensen gesproken en ook heel vaak huishoudboekjes doorgenomen. En ik denk dat er eigenlijk niemand beter met geld om kan gaan dan een persoon die elke maand rondkomt van een uitkering. Dat geeft aan dat die bijstand, en dat is landelijk geregeld, veel te laag is."

Stappen kunnen er gezet worden als dit landelijk beter gereld is. Erik Meij: "Want in Nederland is het gewoon zo dat wanneer je tot een laag inkomen behoord en je gaat werken, je minder overhoudt omdat bepaalde toeslagen vervallen. Daar moet landelijk iets aan gebeuren. Dat zou helpen om die stappen te maken. Dan kijken we dus niet alleen naar het gedrag van mensen dat onwenselijk of onverstandig is, maar we kijken ook naar de omstandigheden."