Armoede te lijf: 'Werkgever steek je nek uit!'

Maatwerk

Maar ook hier is maatwerk belangrijk. Sonja Velthuis is gezinscoach en maatschappelijk werker in Coevorden. Ongeveer drie jaar geleden startte daar een project waar zij elke week zo'n vier tot acht uur gezinnen helpt die het financieel moeilijk hebben. "Ik kom bijvoorbeeld bij een jonge moeder en twee kinderen thuis. De gemeente wil haar helpen en zegt: ga maar een opleiding doen in de zorg. Maar de moeder heeft altijd gezorgd, en dat is niet wat ze wil en kan. Ze wil wel leren, maar niet dit. Dan zou het helpen als er gekeken en geluisterd wordt naar wat zij wil, niet naar wat makkelijk en voorhanden is."

Resultaten en lange adem

Een ander probleem is het behalen van resultaat. Onderzoeker Erik Meij: "We stoppen geld in projecten, maar het moet wel iets opleveren. Er wordt dan vaak gekeken naar welke resultaten er op korte termijn geboekt kunnen worden. Maar dan zet je mensen in een positie waar ze niet klaar voor zijn."

De blik moet veel meer op de langere termijn. Want maatwerk betekent ook: een hele lange adem hebben. "Want generatiearmoede is een probleem wat over generaties is ontstaan. Dat gaan we niet even met een training hier of daar heel snel oplossen," aldus Meij.