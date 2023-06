Annamaria Evers komt uit generatiearmoede: 'Mijn verhaal is het verhaal van velen'

Wie voor een dubbeltje geboren is wordt nooit een kwartje: daar groeide Annamaria Evers mee op. Ze wist zich te ontworstelen.

"Mijn moeder was de baas en ik was een marionet. Dat neem je mee. Een verkeerde opvoeding, veel geweld en agressie. Ik bestond gewoon niet, ik was onzichtbaar", vertelt Annamaria Evers.

Ze groeide op in de Veenkoloniën, in zogenaamde 'generatiearmoede'. Armoede die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het gaat hierbij niet alleen om geld, maar ook om patronen die je meekrijgt. Om kansen die je wel of niet krijgt.

Overleven

De moeder van Evers was narcist en besteedde elke cent aan zichzelf. Haar biologische vader verdween een jaar na de geboorte. Haar stiefvader was gewelddadig. Evers werd verteld dat ze dom en achterlijk was. Toen ze haar eerste vriendje kreeg werd ze op straat gegooid. Ze krijgt drie kinderen en wordt uiteindelijk dakloos.

"Als je daarop terugkijkt dan is dat verschrikkelijk, maar op dat moment ben je aan het overleven en dan ervaar je dat niet als verschrikkelijk. Je leeft per uur, je leeft per dag. Je probeert eruit te komen, dat is het gewoon", vertelt Evers in het TV Drenthe-programma De Staat van Drenthe.

Schaamte

Evers is niet de enige. In de Veenkoloniën leven zo'n 14.000 gezinnen in armoede, die vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven. "Ik schaamde mij voor de keuzes die ik heb gemaakt. Maar die maakte ik op basis van patronen die ik meekreeg van vroeger."

Ze vroeg hulp, maar liep tegen regels aan. Bijvoorbeeld bij het zoeken van woonruimte. "De gemeente probeerde wel een huis voor mij te zoeken. Alleen daar zat een tijdsbestek aan van zes weken en binnen die zes weken kon er geen huis gevonden worden. Dan krijg je een keuze: geen huis of crisisopvang. Ik koos het laatste, want anders werd ik een dakloze moeder."

Uiteindelijk was er geen plek in de opvang en kwam ze alsnog met haar kinderen op straat te staan. Ondanks alles heeft ze nu toch de cirkel van armoede weten te doorbreken. Ze deed een opleiding tot ervaringsdeskundige en helpt nu anderen die in een soortgelijke situatie zitten.

Gezien worden

Zelf kreeg ze ook hulp van een ervaringsdeskundige, en heeft daar veel aan gehad. "Het was de eerste persoon die vroeg: hoe gaat het met jou?" Voor het eerst in haar leven werd ze gewaardeerd zoals ze was. "De ervaringsdeskundige zag mij. Ze wees mij niet op mijn verantwoordelijkheden, ongeacht de omstandigheden zag ze dat niet alleen mijn kinderen, maar ook ik een probleem had."

Haar ervaringen probeert ze nu ook aan anderen mee te geven. "Dat er hoop is, maar ook de herkenning dat hun verhaal gedeeld wordt. Want mijn verhaal is het verhaal van heel velen. En dat wordt vaak onderschat. Mensen denken dat het niet gebeurt in Nederland, maar dat gebeurt het wel. En daarin geef ik heel veel mensen een stem. En ik zou graag willen dat iedereen ook dat lichtpuntje in de toekomst ziet."