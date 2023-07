'Graven, scheppen en zeven': studenten archeologie doen onderzoek bij hunebed D29

In Drenthe hebben we ze veel: hunebedden. Waarvoor die gebruikt werden, dat weten we inmiddels. Maar waar gebruikten de hunebedbouwers het gebied rondom het hunebed voor? Om daar achter te komen doe de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek bij hunebed D29 in Borger.

Het onderzoek rondom het hunebed duurt ongeveer drie weken. Studenten van de opleiding archeologie doen onder leiding van professor dr. Daan Raemaekers onderzoek naar waar het gebied rondom het hunebed in het verleden voor werd gebruikt. Het gebied onder het hunebed wordt niet onderzocht.

Verzameling stenen

"Voor de meeste mensen is het een verzameling stenen, maar een hunebed bestond uit een grafkamer van stenen en daaromheen een zandheuvel. Die heuvels zijn grotendeels weg", vertelt Raemaekers. "Maar wij gaan hier kijken of die bewaard zijn gebleven. Want wij willen graag beter snappen hoe die zandheuvels er vroeger uitzagen."

Het is voor meerdere partijen namelijk belangrijk om te weten of die zandheuvels nog rondom het hunebed liggen. "Als ze hier dus nog wel liggen, is dat voor de gemeente Borger-Odoorn en de rijksoverheid goed om te weten. Maar ook voor de terreinbeheerder, het Drents Landschap, is het van belang. Want dan moet je voorzichtig omgaan met grasmaaien. En ja, als het allemaal weg is, dan kun je dat gewoon met een trekker doen", lacht Raemaekers.

Bekijk in de video hieronder het onderzoek bij D29 in zijn werk gaat