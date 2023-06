Lange rijen bij tankstations: 'Anders moet ik morgen duurder tanken'

De afgelopen dagen hadden pomphouders het ook al een stuk drukker, maar zoals verwacht ligt de piek op vandaag. Bij een klein deel van de pompen is de benzine tijdelijk uitverkocht. "Gisteren was het al drukker dan verwacht. Toen zagen we de eerste 'drooglopers', maar die zijn vannacht weer bevoorraad", reageert Klok. "Ik verwacht dat het allemaal goed komt."

Verlaging door oorlog

"Als de benzine morgen duurder is, ga ik vandaag nog wel even tanken", zegt een automobilist. "Er gaat zo'n 60 liter in, dus reken maar uit." Deze en andere bestuurders zijn speciaal nog even langs het tankstation gereden. "Dat klopt, dat is logisch. Want anders heb ik 'm morgen of overmorgen leeg en moet ik duurder tanken."