Vier keer is scheepsrecht? Henk Kuipers alsnog voor de rechter

Kuipers wordt verdacht van twaalf strafbare feiten, waaronder het leidinggeven aan een criminele organisatie, afpersing, mishandeling, valsheid in geschrifte en diefstal met geweld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij verschillende slachtoffers voor in totaal bijna negen ton afgeperst.

De vierde keer

De zaak tegen Henk Kuipers stond drie keer eerder gepland. Afgelopen zomer werd zijn advocaat Roy van der Wal ziek. Toen is de zaak twee keer uitgesteld. In december stond de zaak opnieuw op de rol, maar bleek Kuipers zelf ziek. Tot grote verbazing van de rechtbank zat Kuipers niet in het beklaagdenbankje. Volgens zijn advocaat had Kuipers te veel last van een buikhernia en kon hij daardoor niet komen. Aan het einde van de dag verscheen de Emmenaar alsnog in de rechtbank in Groningen om de rechters te vertellen wat hij mankeerde. De rechtbank besloot daarop om de zaak opnieuw aan te houden.

Andere verdachten

Naast de 55-jarige Kuipers staan nog drie verdachten terecht. Het gaat om No Surrender-oprichter Klaas Otto uit Bergen op Zoom en voormalige leiders Theo ten V. uit Klazienaveen en Rico R. uit Hulst. Hun rechtszaken zijn afgelopen zomer wél inhoudelijk behandeld, maar zij horen wel tegelijk met Kuipers hun strafeis. Wanneer de eis is, is nog niet duidelijk.

Vandaag, op de eerste zittingsdag, worden de strafbare feiten besproken. De tweede zittingsdag is een week later, op dinsdag 11 februari. Dan zal ook de zaak van Ten V. behandeld worden. De pleidooien van de advocaten volgen pas in het voorjaar. De uitspraak in de No Surrender-zaak laat daarom ook nog maanden op zich wachten.

Kuipers wacht een jaar op strafzaak

In januari vorig jaar werd Kuipers onder strenge voorwaarden, waaronder een verbod om met de media te praten en elektronisch toezicht, vrijgelaten. Hij had op dat moment dertien maanden vastgezeten en al laten weten dat hij had gebroken met No Surrender. De andere verdachten zitten ook niet meer vast, op No Surrender-oprichter Klaas Otto na. De Brabander zit vast voor andere delicten.

Onderzoek

Het Openbaar Ministerie startte in 2014 met een onderzoek naar de gang van zaken binnen de No Surrender-afdeling in Emmen. Lange tijd werden gesprekken in het clubhuis afgeluisterd en daaruit bleek volgens justitie dat drugs en geweld de boventoon voeren binnen de motorclub.

In januari 2017 viel de politie het clubhuis binnen. Na de inval werd het clubhuis van No Surrender in Emmen afgebroken, maar al snel had het chapter een nieuw onderkomen in Duitsland. Begin juni werd de hele motorclub in Nederland verboden door de rechter. Daartegen ging de club in hoger beroep. Dat loopt nog.

