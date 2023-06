Boeren bekeurd voor rijden met trekker op A28

Lastige klus

Overleg met andere eenheid

Op het moment dat de trekkerstoet zuidwaarts trok, had de politie Noord-Nederland al contact met de collega's in Oost-Nederland om af te spreken wanneer de taken werden overgenomen. "Maar dat is een fluïde geheel, er is geen exact hectometerpaaltje afgesproken", vertelt de woordvoerder.