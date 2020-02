Drenthe enige provincie zonder hondenbelasting

Drenthe is de enige provincie in Nederland waar geen hondenbelasting wordt geïnd (foto: Pixabay)

Hondenbezitters zijn in Drenthe het beste af. In 2020 int geen enkele gemeente in de provincie hondenbelasting. Vorig jaar was dit ook al het geval. Toen stopte gemeente Noordenveld met het innen van de belasting voor hondenbezit.

Gemeenten in de noordelijke provincies heffen naar verhouding al weinig hondenbelasting in vergelijking met gemeenten in de rest van het land. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Groningen en Friesland innen respectievelijk vier en drie gemeenten de belasting.

Aantal gemeenten met hondenbelasting daalt

Landelijk daalt het aantal gemeenten met hondenbelasting. In 2010 hief ruim zeventig procent van de gemeenten dit nog. In 2020 is dit percentage gedaald naar ruim vijftig procent.

Dit jaar heffen 193 gemeenten hondenbelasting. Dat zijn er acht minder dan in 2019. Gemeenten verwachten dit jaar 51 miljoen euro aan hondenbelasting op te halen. Dat is bijna drie procent minder dan in 2019.

Noordenveld

Noordenveld was in 2019 de laatste gemeente in Drenthe die de hondenbelasting afschafte. Arnold Rossing (VVD) vond het geen eerlijke belasting omdat de inkomsten uit deze belasting niet gelijk ten goede kwam aan de hond. Daarnaast stelde hij dat er weinig van de opbrengst overbleef. "Een ambtenaar moet administratieve handelingen uitvoeren, mensen moeten aanslagen krijgen. Dan houd je uiteindelijk weinig geld over."