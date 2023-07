En toen heette een straat vernoemd naar populaire oud-wethouder in Meppel plots Melkstraatje

Als eerbetoon aan hem, werd er een straat naar Dirk vernoemd: de Dirk Jakobsstraat. Die ligt op het Vledder, een gebied tegen het centrum van Meppel aan. De laatste tijd vinden er bouwwerkzaamheden plaats in deze wijk. Er zijn nieuwe appartementencomplexen en woningen bij gekomen en er wordt nog gebouwd aan een ander appartementencomplex.

"Met een simpele pennenstreek is grotendeels de Dirk Jakobsstraat verdwenen", zeggen de twee. Ze zijn er fel over. "De laatste keer dat in Meppel een straat van naam veranderde was in 1920", weet Rick, die ook stadsgids is. "Dat was de Prins Hendriksstraat. Daar kwam een school, maar de gemeente had geen geld om de grond te kopen. Met de eigenaar is toen de afspraak gemaakt dat die school er kwam, als de straat naar zijn vrouw werd vernoemd. En zo is de Catharinastraat ontstaan."

Oude gedeelte heeft nieuwe naam

"Nu, honderd jaar later, gebeurt het opnieuw. Gewoon zonder enige affiniteit met het verleden", ergert Rick zich. "Nota bene het oude gedeelte van de straat is plots omgedoopt tot Melkstraatje." Daar zit voor Rick nog eens extra waarde aan. Hij is geboren in de straat, in wat nu een hotel is. "Ik ben geboren in de Dirk Jakobsstraat, niet in het Melkstraatje." De naam het Melkstraatje verwijst naar een dependance van de zuivelfabriek in Rogat die vroeger in de straat stond.