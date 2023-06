Minder kinderen gevaccineerd: 'Kans op epidemie steeds groter'

'Zorgwekkend'

De jeugdarts ziet dat in Drenthe de basisimmuniteit van zuigelingen is afgenomen. Die ligt nu rond de 89 procent en dat is volgens de jeugdarts zorgwekkend. "Een hoge vaccinatiegraad is van belang om de uitbraak van ernstige ziektes tegen te gaan. Maar we zien ook dat jonge ouders zelf hun afwegingen maken over welke vaccinaties zij belangrijk vinden voor hun kinderen."

Het is een trend die ook in andere landen in Europa zichtbaar is. Volgens Korsten levert dat af en toe al gevaarlijk situaties op. "Als de daling van de vaccinatiegraad uit de hand loopt, wordt de kans op een uitbraak van een epidemie groter. En die kans is reëel. Zo is de afgelopen jaren al enkele keren en op verschillende plekken in Europa mazelen uitgebroken."

Ouders weigeren melding bij RIVM

Maar de cijfers rondom de dalende vaccinatiegraad zeggen niet alles. Sinds de invoering van de AVG-wet in 2018 moeten ouders toestemming geven of de GGD gegevens over vaccinaties samen met de naam en geboortedatum van hun kind mag doorgeven aan het RIVM. Die houdt alle cijfers bij. Ook die registratie daalt.

Korsten: "In Drenthe geeft negen procent van de gevaccineerden géén toestemming voor het delen van hun gegevens met het RIVM. Dat betekent dat het RIVM van een op de tien jongeren in Drenthe niet weet of ze een vaccinatie hebben gehad of niet. Dat is veel en dat baart mij zorgen. Geef je geen toestemming, dan weet het RIVM niet welke vaccinaties je kind al heeft gehad. Je kind blijft dan uitnodigingen ontvangen en je moet zelf heel goed in de gaten houden dat je kind geen vaccinaties mist of vaccinaties haalt die het al heeft gehad. Dat is risicovol."

Uitleg als wapen

Om de daling van de vaccinatiegraad te stoppen en mogelijk zelfs weer een stijging te creëren, wil de GGD Drenthe inzetten op uitleg. "We moeten mensen laten weten waarom we vaccineren", vindt de jeugdarts. "Dat het in Nederland niet wordt opgedrongen door de overheid, maar dat het wel belangrijk is voor de algemene gezondheid. Niet alleen voor je eigen kind, maar ook voor andere kinderen."