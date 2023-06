Emmenaar plant nepflitspaal in berm N391: 'Iedereen moet wakker geschud worden'

Een omwonende langs de Rondweg van Emmen (N391) was zo klaar met het te hard rijdende verkeer, dat hij gistermiddag besloot om een nepflitspaal in de berm te plaatsen. De man ziet het verkeer veel te hard rijden op deze weg, waar de maximumsnelheid 70 is. "Het wordt een vermindering van het woongenot."

In een opwelling besloot de man, die anoniem wil blijven, gistermiddag om zelf een paal neer te zetten. Hij had nog een oude rioolbuis in de tuin, hierop schroefde hij een stuk hout met een lens van een sterrenkijker. Nadat hij zijn busje kort langs de Rondweg had geparkeerd, zette hij met behulp van een grondboor het geheel in de berm van de Rondweg.

Levensecht