Duurdere benzine en betalen voor plastic bakjes: dit verandert er vanaf vandaag allemaal

Minimumloon en uitkeringen gaan omhoog

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon gaan ook omhoog. Dat betekent dat volwassenen van 21 jaar en ouder nu bij een fulltime baan minimaal 1.995 euro per maand verdienen. Hoe jonger je bent, hoe lager het bedrag wordt.

Omgerekend naar een bruto uurloon komt dat bij een 36-urige werkweek op 12,79 euro per uur. Werk je 38 uur, dan ligt dat op 12,12 euro en bij 40 uur op 11,51 euro per uur.

Ook de uitkeringen gaan omhoog. Mensen die een WW- of WAO/WIA-uitkering hebben, krijgen er 3,13 procent bij.

Veranderende huurprijzen

Verhuurders van sociale huurwoningen mogen de prijzen vanaf vandaag verhogen. Daar is wel een maximumpercentage aan verbonden. De huurprijs van een sociale huurwoning mag maximaal 3,1 procent omhoog als de kale huur 300 euro of meer is. Als het bedrag lager is dan 300 euro, dan mag er maximaal 25 euro bij op.

Als je gebruikmaakt van sociale huur, maar je hebt een middeninkomen of een hoog inkomen? Dan mag de verhuurder meer dan 3,1 procent huurverhoging voorstellen. In de vrije sector mogen de huurprijzen maximaal 4,1 procent omhoog. Huurders die meer betalen dan 575 euro per maand, maar een laag inkomen hebben, krijgen juist een huurverlaging.

Overigens moeten woningverhuurders zich vanaf vandaag ook aan extra regels houden. Bijvoorbeeld tegen woondiscriminatie en intimidatie of een te hoge borg.

Kinderbijslag omlaag

Heb je kinderen? Dan krijg je voortaan minder kinderbijslag. Het nieuwe kwartaalbedrag krijgen ouders vanaf oktober. Voor een kind in de leeftijd van 0 tot 5 jaar is dat 261,70 euro per kwartaal. Is je kind tussen de 6 en 11 jaar, dan krijg je als ouder 317,77 euro. Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar staat een bedrag van 373,85 euro per kwartaal.

Digitaal coronabewijs verdwijnt

Vanaf vandaag is ook het digitale coronabewijs verdwenen. "Vanaf dan kunt u via de CoronaCheck-app geen internationaal digitaal coronabewijs meer maken. Dit was een QR-code waarmee u kon aantonen dat u gevaccineerd, hersteld of negatief getest was", meldt de overheid.

Een coronabewijs is binnen Europa niet meer nodig om te kunnen reizen. Ga je naar een land buiten Europa, dan kan dat nog wel gevraagd worden.

Gokreclames verboden

Zet de televisie aan en dikke kans dat je (zeker rond sportwedstrijden) de nodige reclames voor gokwebsites voorbij ziet komen. Vanaf vandaag niet meer. Er geldt nu een verbod op reclames in het openbaar, zoals op televisie en radio en in bioscopen.

Dat betekent overigens niet dat gokreclames helemaal verboden worden. Goksites mogen op internet nog wel steeds reclame maken. Mocht je zulke pop-ups en advertenties irritant vinden, een kleine tip: installeer een zogenoemde adblocker.

Meer veranderingen

Daarnaast wil de overheid zogeheten huwelijkse gevangenschap aanpakken. Dat houdt in dat sommige mensen tegen hun wil (religieus) getrouwd zijn. Een nieuwe wet moet het makkelijker maken om zo'n religieus huwelijk bij de rechter te beëindigen. Met de nieuwe wet is het ook strafbaar geworden. Dat betekent dat de (ex-)partner, familie en/of gemeenschap kan worden vervolgd.

Verder wordt een zogeheten pedohandboek strafbaar gesteld. Dat is een soort 'handleiding' met tips voor seksueel misbruik van kinderen. Zulke voorbereidende handelingen waren tot nu toe niet altijd strafbaar, maar nu wel.