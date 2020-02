Rechtbank buigt zich over fatale broederruzie in Assen: moord of ongeluk?

De 32-jarige broer van D. was een paar weken over uit Curaçao en logeerde in het appartementje van de Assenaar aan de Rolderstraat toen de twee op 27 juni afgelopen jaar ruzie kregen. "Hij was in mijn huis, waar hij alles mocht. Hij sliep er, mocht de hele dag gamen als hij dat wilde, en roken", vertelde D. op een zitting in oktober.



Eén kogel

Volgens hem reageerde zijn broer op zijn verzoek om 'een beetje respect' met de woorden dat hij dat zou krijgen als hij hem zou doodschieten. Dat is ook wat er uiteindelijk gebeurde: D. vuurde één kogel af met het wapen dat hij volgens zijn advocaat in huis had sinds hij het ergens had gevonden. Die belandde in de halsstreek van zijn broer en werd hem korte tijd later fataal.



D. rende de straat op om hulp te halen. De politie vond hem samen met een omstander even later in het appartement naast zijn broer, die op de grond lag. De man overleed onderweg naar het ziekenhuis.



'Per ongeluk geschoten'

De Assenaar heeft naar eigen zeggen niet bewust de trekker overgehaald: het wapen ging per ongeluk af toen hij er tijdens de ruzie een zwaaiende beweging mee maakte. Advocaat Meindert Doornbos omschreef de dood van de Antilliaan vorig jaar al als 'een noodlottig ongeval'. Het Openbaar Ministerie gaat uit van moord of doodslag. Daarnaast staat de Assenaar terecht voor verboden wapenbezit.



Uit onderzoek aan het wapen is gebleken dat het normaal werkte, maar dat het wel haperde als het werd doorgeladen. Om die reden bepaalde de rechtbank in december vorig jaar dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nog meer onderzoek moest doen. De uitkomst daarvan wordt vandaag tijdens de rechtszaak besproken.



Spijt

De 23-jarige Assenaar verhuisde in de zomer van 2018 van Curaçao naar Nederland, om hier een opleiding te volgen. De man zit sinds de dood van zijn broer vast. Op een eerdere zitting heeft D. al laten weten dat hij verschrikkelijk veel spijt heeft. "Ik denk elke avond aan wat er is gebeurd en aan mijn ouders. Ik moet ermee leven en ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen."



De rechtbank in Assen heeft de hele dag uitgetrokken voor de moordzaak. In de loop van vandaag komt de officier met justitie naar verwachting met een strafeis.

Lees ook: