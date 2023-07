Dromen over nieuw zwembad Roden: 'Waarom geen beweegbaar dak?'

Zwembad De Hullen in Roden is hard aan vervanging toe. Gevaarlijk is het nog niet, maar er moet wel wat gebeuren aan het betonrot, net als de hoge energierekening. "Doe je niks, dan heeft Roden over een jaar of vijf geen zwembad meer. Dat zou voor zo'n dorp een aderlating zijn", zegt beheerder Albert Douwsma.

Jaarlijks verbruikt het zwembad in Roden 160.000 kuub gas. En dat is, zeker in een tijd met torenhoge energiekosten, de gemeente Noordenveld een doorn in het oog. "Niks doen is geen optie", concludeert wethouder Alex Wekema dan ook. De gemeente trekt dan ook 25.000 euro uit voor een onderzoek naar de mogelijkheden bij De Hullen.

Doelgroepenbad

Douwsma denkt dat het verduurzamen van een zwembad niet zo'n probleem hoeft te zijn. "Nu wordt daar niet in geïnvesteerd, omdat we wachten op nieuwe plannen voor dit bad. Je moet straks volledig gasloos zijn en dat kan ook. De techniek is zover, dat je met warmtepompen kan regelen."