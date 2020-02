Coevorden laat historische kanonnen testen door Defensie

Herman Woltersom van Stichting Garnizoensstad Vesting Coevorden heeft al enige jaren een oogje op de kanonnen. "We willen er graag gebruik van gaan maken, bijvoorbeeld tijdens stadswandelingen in de zomer. Maar ze zijn eigendom van de gemeente en die wil dat ze eerst worden gekeurd."

'Kanonnen in prima staat'

Lange tijd was het de vraag wie de kanonnen zou kunnen testen. In Defensie heeft de gemeente een partij gevonden. Begin volgende maand gaat het historische schiettuig mee naar 't Harde, waar ze op militair terrein worden getest. Woltersom heeft er vertrouwen in dat ze worden goedgekeurd. "Tijdens de Garnizoensdagen hebben we hier teams gehad die historische oorlogen naspelen. Volgens hun specialisten doen deze kanonnen het nog prima."

De gemeente Coevorden kreeg in 1972 de twee historische scheepskanonnen aangeboden door de plaatselijke Industriële Vereniging. Dat jaar vierde de stad dat het 300 jaar ontzet was. Nooit is er met de kanonnen in Coevorden geschoten. Sinds de restauratie van het Kasteel van Coevorden hebben ze een plek gekregen op de twee bastions bij het kasteel.

Geen kanonskogels

Het is de bedoeling dat de kanonnen in de toekomst saluutschoten gaan geven. "Dat willen we met onze eigen historische schutterij gaan doen", zegt Woltersom. "Zij worden hiervoor nu opgeleid." En als de kanonnen niet worden goedgekeurd? "Dan houdt het op en blijven ze alleen voor de show staan. Maar we hebben ook een verrijdbaar kanon in bestelling en daar kunnen we wel mee schieten."

