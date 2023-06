Bezwaar omwonenden verworpen, Pauperparadijs gaat door

Stichting Het Pauperparadijs kan opgelucht ademhalen. Ze mogen hun reeks voorstellingen op het terrein van het gevangenismuseum in Veenhuizen voortzetten. Drie families, die pal naast het terrein wonen, hadden bezwaar tegen de afgegeven vergunning door de gemeente Noordenveld. Dit is door de rechter in Groningen afgewezen.

Voor het derde jaar worden de omwonenden geconfronteerd met 55 voorstellingen op een steenworp afstand van hun woningen. Drie maanden lang ervaren zij overlast. De geluidsoverlast stond met name centraal tijdens de zitting op 22 juni in Groningen. De rechter liet kort daarvoor nog een geluidsmeting doen. Hieruit blijkt dat de geluidsnormen niet worden overschreden en als 'enige overlast' mag worden bestempeld.

De rechter vindt ook dat een gering aantal mensen bezwaar heeft gemaakt, terwijl tijdens de rechtszitting werd gemeld dat er meer mensen zijn die overlast ervaren. Maar die hebben zich niet gemeld en kunnen in dit bezwaar dan ook niet door de rechter worden meegenomen. Daartegenover staan de grote maatschappelijke en financiële belangen op het spel bij het doorgaan van de voorstellingen. De stichting heeft toegezegd nog iets te willen doen aan het uitfilteren van de lage frequenties, als dat mogelijk is.

Bezwaarprocedure

Maar die 'enige overlast' duurt drie maanden lang. Wat is dan aanvaardbaar, vonden de buurtbewoners. Maar voorlopig moeten ze het hier mee doen. Het is voor hen niet mogelijk om in hoger beroep te gaan. Wel loopt nog een bezwaarprocedure, waarvan op 4 juli een hoorzitting is op het gemeentehuis in Roden. Het is nog mogelijk om daar de andere bezwaren, naast geluidsoverlast, neer te leggen. Ook voor de voorstellingen die dit jaar nog volgen.

Hierover zal op zijn vroegst in augustus worden beslist. Dan zijn de meeste voorstellingen al geweest. De gemeente Noordenveld heeft al voor de reeks voorstellingen in 2024 een vergunning toegekend. Ook hierop zullen de buren hun pijlen richten. Ze hebben nu meer tijd om bijvoorbeeld zelf onderzoeken te laten verrichten, wanneer zij dit nodig vinden. Tijdens de rechtszaak in Groningen gaven zij al aan dat zij niet jaar in jaar uit gebukt willen gaan onder dit spektakel.

'Niet buiten zitten'