Jacquelien Scherpen uit Schoonebeek nieuwe rector RUG

Jaquelien Scherpen uit Schoonebeek is benoemd tot nieuwe rector van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De benoeming is voor een periode van vier jaar en gaat op 1 september in. Ze volgt de huidige rector Cisca Wijmenga op.

Johan Remkes, voorzitter van de Raad van Toezicht, is verheugd met de benoeming van Scherpen. "Zij is in staat om op een evenwichtige manier aandacht te geven aan onderwijs en onderzoek en de belangrijke en goede relatie met de studentengemeenschap te onderhouden."

In 2006 begon Scherpen als hoogleraar aan de Faculteit Science en Engineering van de RUG. In 2013 maakte ze binnen de Groningse universiteit de stap naar directeur van ENTEG (ENgineering and TEchnology institute Groningen). Sinds maart 2020 werkt ze als Captain of Science bij de RUG.

Mavo-advies

Als kind op de basisschool in Schoonebeek werd Scherpen opvallend genoeg beschouwd als mavoklant, vertelde ze begin april tegen het Dagblad van het Noorden . Na haar Citotoets bleek toch dat ze makkelijk naar het vwo kon.