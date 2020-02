Stelling: We moeten af van de zonnebank

Zonnebanken in Nederland moeten worden verboden. Die oproep doet vertrekkend bestuurder van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) Peter Huijgens in het Algemeen Dagblad.

De bestuurder van het Nederlandse kenniscentrum voor kanker vindt dat de Nederlandse bevolking anders moet gaan denken over het krijgen van een zongebruinde huid. Gisteren werd bekend dat het aantal mensen met huidkanker de laatste jaren explosief is gestegen. "We moeten af van de opmerking: 'lekker kleurtje', als iemand op vakantie is geweest'', betoogt de kankerexpert. Hij stond jarenlang aan het hoofd van kankeronderzoek in het VU Medisch Centrum en is emeritus hoogleraar. "Roodharigen weten dat ze niet te veel in de zon moeten gaan, maar eigenlijk geldt dat voor alle andere blanke mensen ook.''

'Gebruinde minister is slecht voorbeeld'

Huijgens haalt hard uit naar minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, die eerder bij Jinek bekende om de week onder de zonnebank te gaan. "Een bruingebrande minister is een slecht voorbeeld. Dat is de beste reclame om het gebruik van de zonnebank NIET naar beneden te krijgen'', benadrukt de kankerexpert.

Moet de overheid het goede voorbeeld geven en misschien zelfs de zonnebank verbieden? Of is dit het zoveelste voorbeeld van betutteling en kunnen mensen prima zelf beslissen of ze het risico op huidkanker willen lopen voor een bruin gekleurde huid?