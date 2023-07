Met je blote handen een trein voorttrekken in Stadskanaal: 'Wie kan dat nou zeggen?'

Wie kan dit nou zeggen?

Zelfs vanuit het zuiden en Noord Holland zijn deelnemers naar de STAR gekomen. Zo ook Christel Veenstra en Renate van Gils. Zij trokken naar Stadskanaal voor de wedstrijd. Veenstra heeft een goede tijd op het onderdeel zittend trekken, bij Van Gils ging het minder. Wat is er zo mooi aan deze sport en waarom reis je er helemaal voor naar Stadskanaal? Het antwoord is simpel: "Hé, wie kan er nou zeggen dat je zelfstandig een trein hebt voortgetrokken." Met andere woorden: deze is in onze pocket, doe het maar eens na. Op de vraag hoe je oefent voor deze wedstrijd klinkt het in koor: "Niet. Natuurlijk doen we aan krachtsport maar hier kun je niet voor trainen."

Heel sportief

Vaak liggen de trektijden akelig dicht bij elkaar. Berend Schuur is tevreden over het verloop van de wedstrijd. "We hebben nog geen blessures gehad." De strijd is heel sportief want kandidaten moedigen elkaar aan en schreeuwen de trekker net zo lang toe totdat de trein over de meet is.