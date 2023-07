Acht bespaartips: Zo rijd je het langst op een tank benzine

Benzineprijzen die vanaf vandaag tot maar liefst veertien cent per liter hoger zijn, dat doet even zeer als je gaat tanken. Maar wil je niet meer uitgeven dan afgelopen week? Dan wordt het tijd om op dezelfde hoeveelheid benzine meer kilometers te gaan rijden. Dit zijn zeven tips om verder te rijden op een volle tank.

Na de Russische inval in Oekraïne vorig jaar februari stegen de olieprijzen naar recordhoogtes. Dat merkten we aan de pomp. Benzineprijzen stegen tot ver boven de twee euro. Reden voor de overheid om de accijnzen te verlagen. En hoewel de prijs van benzine al maanden geleden weer fors is gezakt, profiteren we tot en met gister nog steeds van de relatief lage accijnzen. Maar daar komt nu verandering in. De maatregel eindigt vandaag.

Dat betekent weer duur tanken, daar ontkomen we niet aan. Maar je kunt het voor jezelf aanmerkelijk goedkoper maken door anders te gaan rijden. Natuurlijk, de beste optie is om de auto te laten staan en de fiets te pakken. Maar hallo, dat zit er niet altijd in. Renee Lamboo is eigenaar van de website PorteRenee en als geldexpert weet zij als geen ander hoe je kunt besparen.

Tip 1: Iets langzamer rijden

Ga iets eerder van huis zodat je minder haast hebt en daardoor iets langzamer kunt rijden. Want iets langzamer rijden scheelt euro's. Denk eens terug aan de tijd dat je 130 kilometer per uur op de snelweg mocht rijden. Het was misschien wel fijn, maar je moest sneller weer tanken dan tegenwoordig met honderd kilometer per uur. Doe dit langzamere rijden wel op plekken waar dat veilig kan.

Tip 2: Rij op constante snelheid

Optrekken, dat kost geld. Dat is het moment dat je auto het meeste benzine verbruikt. Natuurlijk ontkom je niet aan optrekken, maar je kunt wel proberen zoveel mogelijk op een gelijke snelheid te rijden. Daarbij kun je beter iets langzamer rijden, zodat je niet telkens hoeft te remmen voor auto's voor je en daarna weer moeten optrekken. Kijk daarom ook ver vooruit in het verkeer. Staan er verderop auto's te wachten voor een stoplicht? Laat je auto lekker uitrollen.

Tip 3: Op tijd schakelen

Een simpele manier om te besparen is door niet zo hoog in de toeren te rijden. Dat betekent bij 2.500 toeren overschakelen. Bij hoge toeren verbruikt de motor van jouw auto meer benzine dan bij lage toeren. Dus niet teveel gas geven als je wegrijdt.

Tip 4: Zet de airco uit

Heerlijk om met warm weer de airco aan te zetten. Maar de airco is een echte benzineslurper. Een ritje met de airconditioning aan betekent tot wel dertig procent extra benzineverbruik. Verrassing!

Tip 5: Juiste bandenspanning

Nog zo'n trucje om zuiniger te rijden: controleer je bandenspanning. Is die in orde? Een te lage of te hoge bandenspanning zorgt voor een hoger benzineverbruik. Bovendien slijten je banden minder en heb je een betere grip. Wat is de juiste bandenspanning voor jouw auto? Dat staat in het instructieboekje van je auto en vaak ook op stickers op de deurpost of aan de binnenkant van het brandstofklepje van je auto. Op verschillende tankstations kun je je banden gratis oppompen.

Tip 6: Kies de goedkoopste route

En dat is niet altijd de kortste route! Op je navigatiesysteem of via internet kun je vaak voor meerdere wegen naar je eindbestemming kiezen. En een daarvan is altijd de voordeligste route. Reis je bijvoorbeeld van Assen naar Amsterdam, dan kun je in ongeveer 2 uur rijden over de A28 rijden. Kies je ervoor om voor de polder te gaan, dan ben je tien minuten langer onderweg maar bespaar je acht procent aan benzine. Dat is de moeite waard.

Tip 7: Reis niet te zwaar

Extra kilo's in of op de auto betekent extra werk voor de motor. Heb je de kofferbak vol liggen met overbodig materiaal? Laat dat lekker thuis.

Tip 8: Rij aerodynamisch