De anholder wint: IJsvereniging V.I.O.S. trots op nieuw gebouw

Een trotse VIOS-voorzitter Albert Lok kreeg vandaag bij de Open dag veel complimenten en felicitaties van zijn dorpsgenoten, de Hoogeveense wethouder Jan Zwiers en schaatsvereniging De IJshazen uit Zuidwolde. Het is een ruim gebouw geworden met een speciale vloer die tegen schaatsen kan. En omdat er toch vanaf de grond af nieuw gebouwd moest worden is V.I.O.S. maar meteen van het aardgas af gegaan.

Tijd voor nieuwe herinneringen

Het is de ijsbaan waar Piet Kleine vroeger ook z'n rondjes reed. Hij zal bij het oude houten clubgebouw vroeger vast eens koek en zopie gehaald hebben. Toen winters nog winters waren. In het jaar 2020 toen de club 65 jaar oud werd ging het thuishonk compleet in vlammen op. De brandstichter is nooit gepakt. En dat heeft impact gehad op Lok. "De tranen springen mij weer in de ogen. Je raakt alles kwijt op zo'n moment. In het gebouw hingen veel foto's met mooie herinneringen. Die krijg je natuurlijk nooit meer terug."