Clubgenoot helpt gedupeerde materiaalman WKE'16 uit de brand

Honderden vlaggen, sjaals en shirts. Materiaalman Luuk Kuipers uit Emmen had door de jaren heen allerlei bijzondere spulletjes verzameld van zijn voetbalclub WKE'16. Maar door een brand zijn al die aandenkens verloren gegaan.

Kuipers is al 45 jaar actief bij WKE'16, afgelopen seizoen de kampioen van de 2e klasse K. In die periode groeide de verzameling in zijn schuur gestaag, maar nu is dus alles weg. "Ik heb het er wel moeilijk mee. Die spulletjes komen nooit weer terug."

'Die jongens moet je koesteren'

Zijn clubgenoot Willem Zwikker wil hem helpen. Via Facebook roept hij WKE'ers op om oude spullen van de club te doneren, zodat hij die aan Kuipers kan geven. "Ik vond het zo erg toen ik hoorde over zijn afgebrande schuur en dat hij al die WKE-spullen kwijt is", vertelt Zwikker. "Ik denk dat hij en zijn zoon Richard de grootste fans zijn van buiten het woonwagenkamp. Die jongens moet je koesteren."

"Daarom dacht ik ook: daar moet ik iets aan doen. Vandaar dat ik die actie op poten heb gezet." De eerste spulletjes die Zwikker inmiddels heeft ontvangen, geeft hij alvast aan Kuipers. Het zijn onder meer een muts, een sjaal en shirts. Zelf doneert Zwikker 'een mooie WKE-kabouter'. "Het is een begin. Ik hoop dat er veel bij gaat komen", aldus Zwikker.

WKE-museum