Stadsfestival Hoogeveen live te volgen bij RTV Drenthe

RTV Drenthe doet vandaag live verslag vanaf het Stadsfestival in Hoogeveen. We zijn met een speciale studio aanwezig op het festivalterrein.

De uitzending is van 14.00 uur tot 23.00 uur en is te volgen op Radio én TV Drenthe. Alleen op televisie schakelen we tussen 17.00 uur en 19.00 uur even naar onze reguliere nieuwsuitzendingen.