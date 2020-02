OM eist zeven jaar cel voor doodschieten broer in Assen [update]

"Ik hoorde 'bam' en had meteen een piep in mijn oren. Mijn broer glimlachte. 'Je hebt me geschoten', zei hij. Toen hij zich omdraaide, zag ik bloed." Op dat moment drong het tot Gabriel D. door wat er was gebeurd, vertelde hij vanochtend in de rechtbank in Assen. Dat hij daadwerkelijk de trekker heeft overgehaald, kan de 23-jarige Assenaar zich nog steeds niet herinneren.

Volgens de officier van justitie móet D. de trekker hebben overgehaald. "Dat blijkt uit onderzoek aan het wapen. Het verhaal dat het wapen kan zijn afgegaan tijdens de zwaaibeweging die hij maakte, kan niet kloppen." De dood van D.'s negen jaar oudere broer was dus geen ongeluk, is haar conclusie.

Kogel in voorraadkast

Het 32-jarige slachtoffer overleed op de avond van 27 juni net voordat hij in het UMCG in Groningen aankwam. Uit onderzoek is gebleken dat D. één kogel heeft afgevuurd in een huis aan de Rolderstraat, waar hij een kamer huurde. De politie vond de kogel later in een voorraadkast in de gemeenschappelijke keuken. De broer was in zijn hals geraakt en de kogel was er via zijn rug weer uitgekomen.

De 23-jarige D., die in het najaar van 2018 naar Nederland kwam voor een studie, vertelde dat hij het wapen een keer in het bos in Assen had gevonden en had gehouden. Hij poetste het elke dag, maar had nooit de bedoeling het te gebruiken. "Het was voor mij een collector's item."

Zelfmoordplannen

Toch pakte hij het op de avond van 27 juni tijdens een ruzie met zijn broer, die hem voor zijn gevoel niet serieus nam en geen respect voor hem toonde. "Ik ging naar boven, naar mijn kamer en zette het tegen mijn hoofd. Ik wilde zelfmoord plegen. Dat soort gedachten had ik al langer", vertelde hij.

Voor de ruzie met zijn broer, die tijdelijk bij hem logeerde, had hij diezelfde dag een heftige ruzie gehad met zijn vriendin, die toen hun relatie uitmaakte. Ook was zijn opleiding mislukt en was het hem nog niet gelukt een baantje te vinden. Bovendien blijkt de man een borderline-stoornis te hebben en een trauma, omdat zijn broer hem als kind heeft misbruikt.

Door al die zaken ging het uiteindelijk mis toen D. even later met het wapen tegenover zijn broer stond. Dat concludeerden een psycholoog en een psychiater die de Assenaar hebben onderzocht. Hij is sterk verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Daardoor eiste de officier een lagere straf dan ze zou hebben gedaan als er geestelijk niks mis met D. was geweest.

Strijd om te slapen

Dat hij geen zelfmoord pleegde, maar met het wapen naar zijn broer ging, kwam doordat hij zich realiseerde dat hij ook kon proberen te praten met zijn broer. D.: "Als ik mijn wapen in de handen had, zou hij vast luisteren. Dat zou ik zelf wel doen. Maar hij lachte en zei dat hij pas respect zou krijgen als ik hem zou doodschieten."

Dat hij dat ook daadwerkelijk heeft gedaan, spijt hem vreselijk, vertelde hij. "Elke avond is een strijd voor mij om in slaap te vallen."

'Twee zoons verloren'

"Het is voor ons eigenlijk nog niet te bevatten dat één van onze zoons is overleden en de andere daarvoor vastzit", vertelde D.'s moeder in haar slachtofferverklaring. "Het voelt alsof we twee zoons hebben verloren."



Gabriel D. heeft geen strafblad en is volgens zijn ouders nooit een gewelddadige jongen geweest. Volgens zijn moeder heeft hij niet met opzet geschoten. "We verwijten hem niks en we kunnen zijn pijn voelen. Zijn broer is er niet meer, maar we moeten door, hoe pijnlijk ook. Ons geloof in God sterkt ons. Onze gedachten zullen bij Gabriel zijn zolang wij leven."