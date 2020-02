OM eist zeven jaar cel voor doodschieten broer tijdens TT-week in Assen

"Ik hoorde 'bam' en had meteen een piep in mijn oren. Mijn broer glimlachte. 'Je hebt me geschoten', zei hij. Toen hij zich omdraaide, zag ik bloed." Op dat moment drong het tot Gabriel D. door wat er was gebeurd, vertelde hij vanochtend in de rechtbank in Assen. Dat hij daadwerkelijk de trekker heeft overgehaald, kan de 23-jarige Assenaar zich nog steeds niet herinneren.

De officier van justitie eist zeven jaar cel voor doodslag en verboden wapenbezit. D. moét de trekker hebben overgehaald, stelt de officier. "Dat blijkt uit onderzoek aan het wapen. Het verhaal dat het wapen kan zijn afgegaan tijdens de zwaaibeweging die hij maakte, kan niet kloppen." De dood van D.'s negen jaar oudere broer was dus geen ongeluk, is haar conclusie.



Kogel in voorraadkast

Het 32-jarige slachtoffer overleed op de avond van 27 juni net voordat hij in het UMCG in Groningen aankwam. Uit onderzoek is gebleken dat D. één kogel heeft afgevuurd in een huis aan de Rolderstraat, waar hij een kamer huurde. De politie vond de kogel later in een voorraadkast in de gemeenschappelijke keuken. De broer was in zijn hals geraakt en de kogel was er via zijn rug weer uitgekomen.

De 23-jarige D., die in het najaar van 2018 naar Nederland kwam voor een studie, vertelde dat hij het wapen een keer in het bos in Assen had gevonden en had gehouden. Hij poetste het elke dag, maar had nooit de bedoeling het te gebruiken. "Het was voor mij een collector's item."