IJsverenigingen houden het hoofd boven water tijdens warme winter

Bij de ijsbaan in Witten houdt het niet over. Voorzitter Rieks Poelman: "Tuurlijk, we innen contributie. Maar er gaan alleen maar leden weg. Die verhuizen of overlijden. En als het niet vriest, komen er geen nieuwe leden bij. Je wordt geen lid van een ijsvereniging als je niet kan schaatsen." Ondertussen moet de ijsvereniging gewoon vaste lasten betalen, terwijl er niet veel geld binnenkomt. "Het lidmaatschap van de KNSB, vastrecht, energierekening, gas. De verwarming moet wel draaien, ook al gebeurt er niks. Anders vriest de boel kapot of rot het weg door vochtproblemen", aldus Poelman.

De voorzitter van de ijsbaan in Witten probeert wel geld te sparen. "We hebben wel een reserve, natuurlijk. Maar er zijn ook ijsverenigingen die niet aan alle kosten kunnen voldoen. Niet iedere bestuurder loopt daarmee te koop." Gelukkig is er volgens Poelman wel een alternatief voor mensen die lid zijn van een ijsvereniging. "Alle leden van Drentse ijsverenigingen die aangesloten zijn bij de KNSB kunnen drie keer per jaar gratis schaatsen in Kardinge, op de overdekte ijsbaan daar. Bovendien: de vorige winters is er gewoon geschaatst. Als dit een trend wordt, dan hebben we pas echt een probleem."

Vries richt pijlen op nieuwe baan

In Vries worden nog steeds enthousiast plannen gemaakt voor een nieuwe 400-meterbaan. De IJsvereniging Aol Gloep wil daarmee de eerste marathon op natuurijs binnenhalen. Secretaris Alle Tamminga: "We zijn nog steeds bezig met de fondsenwerving. Eerst moeten we de centjes hebben en daarna moet het plan nog door de gemeenteraad. Maar we hopen deze zomer te beginnen met de aanleg en dan volgende winter erop schaatsen."

Vorig jaar gingen we al eens op bezoek bij Tamminga, die vertelt over de ijsbaan die er moet komen:

De zachte winter heeft geen invloed op de plannen. "De huidige baan ligt er prachtig bij. Er ligt mooi water", lacht Tamminga. "Natuurlijk heeft de zachte winter invloed op onze financiële situatie. Hoewel we een goedkope vereniging zijn, met zeven euro per gezin contributie, bellen er toch nog regelmatig mensen op om hun lidmaatschap op te zeggen omdat ze niet kunnen schaatsen." Toch redt de vereniging in Vries het nog gemakkelijk volgens de secretaris. "Wat we het meest missen zijn de kantineopbrengsten."

Met de komst van de nieuwe 400-meterbaan zouden die problemen opgelost moeten zijn. "Dan hebben we genoeg aan drie nachten lichte vorst, dan kunnen we al schaatsen."Bovendien brengt de nieuwe baan ook in de zomer geld in het laatje: "Als de baan er is, stellen we een zomeractiviteitenplan op. Je zou er kunnen skeeleren, hardlopen, fietsen, muziekkorpsen kunnen er oefenen, je kan er zelfs boogschieten. Of wat dacht je van volleybal of een fietscrossbaan."

'Wij kunnen zo nog wel twintig jaar verder'

Het water staat niet bij elke schaatsclub aan de lippen. In Bovensmilde kijkt IJsvereniging Voorwaarts met een positieve blik naar de toekomst: "Wij hebben veel leden en de contributie komt met een automatische incasso binnen. Op deze manier kunnen wij nog wel twintig, misschien zelfs wel dertig jaar verder", zegt voorzitter Adrie Braxhoofden.

"De enige kosten die we nu hebben is het af en toe bijpompen van het water en het gas, water en licht van het verenigingsgebouwtje. Dus dat valt reuze mee." Ook zegt de voorzitter geen last te hebben van opzeggingen. "Vorig jaar kon er nog geschaatst worden. Slechts drie dagen weliswaar, maar dat was voor veel mensen toch genoeg om weer lid te worden van de vereniging."

Volgens Braxhoofden speelt het wel mee dat de vereniging ook in de zomermaanden nog dingen organiseert. "Een skeelerclinic voor de kinderen bijvoorbeeld en elk jaar een trimloop en halve marathon. Wat dat betreft krijgen leden bij ons sowieso waar voor hun geld."

Wandelen om fit te blijven

Ook IJsvereniging Oostermoer in Gasselternijveen organiseert in deze warme winter wat extra's voor de leden. Zo is er tussen Kerst en Oud en Nieuw een wandeling geweest, met als thema 'Scheepvaartroute Gasselternijveen'. Voorzitter Willem Trip: "Ook zijn we aan het kijken of we binnenkort voor de kinderen een schaatsmiddag in Groningen kunnen organiseren."

Gasselternijveen heeft een vrij stabiel ledenbestand. "Alleen nieuwe leden werven gaat lastig als er geen ijs ligt. Maar het verloop is niet zo groot, dus we houden het prima vol." Voorzitter Trip verzucht: "Financieel kost het ons niet zoveel, zo'n zachte winter. Het is alleen zo zonde dat er niet geschaatst kan worden. Erg jammer."