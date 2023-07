Live: Stadsfestival Hoogeveen

Vanuit een speciale studio op het festivalterrein doet RTV Drenthe vanmiddag en vanavond verslag van het Stadsfestival Hoogeveen. De radio- en tv-uitzending duurt van 14.00 tot 23.00 uur. Op TV Drenthe maakt het Stadsfestival alleen tussen 17.00 en 19.00 even plaats voor het nieuws.

De uitzending wordt gepresenteerd door René Steenbergen en Ruben Kooren. "Het draait in onze uitzending vooral om de sfeer", vertelt Steenbergen. "Maar we hebben ook interviews met optredende artiesten. Onder meer Bouke en Suzan & Freek treden op. De uitzending is hieronder live te volgen.