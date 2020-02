Jongen (14) uit Assen opgepakt voor mishandeling

Op de video is te zien hoe er op het slachtoffer ingeslagen wordt (foto: Still uit facebookvideo / bewerking RTV Drenthe)

De moeder van het slachtoffer deelde het filmpje van de mishandeling van haar zoon in de wijk Marsdijk op sociale media, in de hoop de dader te kunnen vinden. Ook deed ze aangifte. De politie heeft naar aanleiding van het filmpje en de aangifte de 14-jarige jongen opgepakt.

Filmpje op Facebook

Op het filmpje is te zien hoe een groepje kinderen, in de leeftijd van ongeveer tussen de 12 en 16 jaar, toekijkt, juicht en joelt terwijl de dader inslaat en -schopt op het slachtoffer, dat achterop een fiets zit. Uiteindelijk wordt de gewelddadige jongen aangesproken op zijn gedrag en later weggeduwd door één van de omstanders; een jong meisje.

Ook de school waarop de opgepakte jongen zit, neemt maatregelen. Dr. Nassau College Penta heeft naar alle ouders van de school een brief gestuurd, om hen in te lichten over het incident. De opgepakte jongen is deze week geschorst. "Geweld wordt niet getolereerd, ook niet als het buiten schooltijd plaatsvindt", zo staat er in de brief te lezen. "Wij staan in nauw contact met de jongen, zijn ouders en de politie", laat interim directeur Els de Boer weten. "Wij hebben de jongen voor nu geschorst om de situatie op school rustig te houden."

De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van de mishandeling.