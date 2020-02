Defensie: geen behoefte om laagvliegroute in gebruik te nemen

De laagvliegroute over West-Drenthe wordt niet in gebruik genomen (foto: ANP/Marco Ferregeau)

De laagvliegroute over een deel van Drenthe en het oosten van Friesland mag al sinds 2002 niet meer worden gebruikt. Dat is vanwege de geluidsoverlast en de ligging van het vliegveld bij Drachten. Vliegtuigen van Defensie mochten daar op 75 meter hoogte oefenvluchten uitvoeren.

Deze route voor de F16 en straks de F35 gevechtsvliegtuigen loopt over Friesland en gaat via het luchtruim boven dorpen als Wilhelminaoord en Vledder via Meppel richting Overijssel. Een woordvoerder van Defensie zegt tegen Omrop Fryslan dat er geen vergunning aangevraagd is voor de laagvliegroute, maar dat er alleen onderzoek is geweest naar militaire vliegactiviteiten. Daar vallen de laagvliegroutes ook onder.

Als Defensie in de toekomst wel een vergunning aanvraagt, wordt dat in overleg met de betrokken provincies en gemeenten gedaan. De provincie Drenthe wil dat deze route niet meer wordt gebruikt.

Notitie prematuur

Over de opschudding die is ontstaan over de mogelijke laagvliegroutes, zegt Defensie dat de eerdere uitleg ongelukkig en prematuur is. Er werd in een notitie geschreven dat de luchtmacht de laagvliegroute weer in gebruik wilde nemen.

