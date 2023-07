Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma maakt excuses voor slavernijverleden: 'Dat zou iedereen moeten doen'

Tijdens de herdenking van 150 jaar slavernijverleden in het Provinciehuis in Assen, maakte Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma vanmiddag haar excuses. Organisator 'Comité 30 juni/1 juli Drenthe' noemt het in een reactie erkenning voor wat de tot slaaf gemaakten is aangedaan.

In haar speech verwoordde Jetta Klijnsma het als volgt: "In deze situatie en met deze geschiedenis op ons netvlies zijn woorden van spijt berebelangrijk. Essentieel. En dat geldt ook voor het herkennen en erkennen van discriminatie en ongelijkheid die in onze samenwerking nog steeds enorm aan de orde zijn."

Iedereen zou 'sorry' moeten zeggen

Toen Klijnsma in een interview met RTV Drenthe werd gevraagd of Drenthe ook excuses gaat maken voor het slavernijverleden zei de commissaris: "Het spreekt voor zich dat ik zowel als commissaris, als als Jetta, echt niet trots ben op wat er destijds is gebeurd. Excuses wil ik altijd aanbieden als iets niet goed is gegaan. En oh, wat is dit niet goed gegaan."

Maar zijn dat nu ook echt excuses? "Natuurlijk. En ik ga ervan uit dat iedereen dat zegt."

Verzachting van de pijn

Het zijn belangrijke woorden voor onder meer de organisator van de herdenking: het Comité 30 juni/1 juli. "Het is erkenning dat iets is gedaan. Hoe mooi is dat. Dan heel je. Dan word je erkend. Dat doet wat. Het verzacht de pijn", zegt Istahil Abdulahi van het comité.