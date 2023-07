De Week van Drenthe: Drukte aan de pomp, boerenprotest en hoop op einde overlast Nieuw-Weerdinge

Terwijl de grootste hitte voorbij is en Assen en omgeving weer een beetje bijkwam van de TT-drukte, beleefde Drenthe een week met weer heel divers nieuws. Zo was er voor het eerst dit jaar weer een boerenprotest waar demonstranten met trekkers de snelwegen opgingen en sloten we de maand juni massaal af bij het tankstation.

Hieronder lees je een greep uit het nieuws in Drenthe van afgelopen week. We zetten nog een aantal belangrijke nieuwsfeiten voor je op een rijtje.

Meer meldingen seksueel geweld

Het aantal meldingen van seksueel geweld is het afgelopen jaar flink toegenomen. Het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe zag het aantal meldingen met bijna 40 procent stijgen. In 2021 waren er 115 meldingen, afgelopen jaar waren dat er 162. Oorzaak van de stijging is volgens het CSG de aflevering van het programma BOOS over The Voice of Holland. De onthullingen werkten voor de slachtoffers zowel steunend als triggerend. Dat het aantal meldingen is toegenomen, betekent dus niet dat het seksueel geweld ook is toegenomen. "In ieder geval weten meer mensen hun weg naar ons te vinden en dat is goed nieuws", zo laat het centrum weten.

Kritisch rapport over noodopvang

Deze week kwam er opnieuw een rapport op tafel waaruit blijkt dat het niet goed gesteld is met de leefomstandigheden van asielzoekers in crisisnoodopvanglocaties in Nederland. In dit geval gaat het om een onderzoek van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman. Maja Zuiderveld uit Emmen vertelde dat dit probleem al veel langer speelt. Zij werkte jarenlang bij het azc in Emmen, waar ze als locatieleider zich vooral bezighield met de scholing van asielkinderen. Ze komt de schrijnende situaties veel tegen. "Door het huidige beleid, waarbij asielzoekers soms wel zes maanden moeten wachten op uitsluitsel, komen ze in een uitzichtloze situatie terecht waarbij ze geen enkel perspectief krijgen. De kinderen doen niet mee aan het onderwijs, maken geen vriendjes en zijn veroordeeld om hele dagen te moeten wachten."

Staatssecretaris belooft beterschap in Nieuw-Weerdinge

"Een versneld aanmeldproces moet een groot deel van de overlast die veiligelanders veroorzaken in Nieuw-Weerdinge en Ter Apel de kop indrukken". Die hoop sprak staatssecretaris Eric van der Burg woensdag uit tijdens zijn bezoek aan Nieuw-Weerdinge. "De overlast wordt voornamelijk veroorzaakt door een kleine groep. Dat zijn meestal Algerijnen, Marokkanen en Tunesiërs", legde de VVD-bewindsman uit. "Die groep overlastgevers willen we versneld door het aanmeldproces doen, zodat binnen een week duidelijk is wie niet mag blijven." Van der Burg hoopt zo de grootste groep overlastgevers versneld weg te krijgen uit het gebied rond Ter Apel en Nieuw-Weerdinge.

Boerenprotest

In Den Haag werd donderdag gedebatteerd over het geklapte landbouwakkoord. Verschillende boeren grepen dit moment aan voor een nieuw boerenprotest. Onder meer vanuit Drenthe verzamelden demonstranten zich langs de A28 bij Rogat. Via de snelweg trokken ze op trekkers naar Den Haag. Uiteindelijk zijn deze trekkers bij 't Harde van de weg gehaald en de bestuurders zijn bekeurd.

Drukte aan de pomp