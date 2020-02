Drentse doet in mei mee aan EK Klootschieten

Jonkers bereidt zich met het Nederlands team voor op dat EK. Zondag deed ze dat op het terrein van voormalig vliegveld Twente. De oude asfaltbanen lijken op de wegen in Duitsland, waar straks het EK plaats vindt.

'Ik heb er heel wat voor over'

Jonkers werd ooit door haar vader meegenomen naar de plaatselijke klootschietvereniging. "Zo ben ik er ingerold." Maar al snel is het voor Jonkers een serieuze sport. "Ik heb er heel wat voor over. Ik ga soms eerder weg bij een feestje om fit aan een wedstrijd te verschijnen. Ik ga naar de sportschool en zwem veel."

Klootschieten kennen we vooral uit Twente en de Achterhoek. Ook in Drenthe zijn verschillende verenigingen. Sterker nog; het is een internationale sport. "In Duitsland, Ierland en Italië doen ze het. Veel mensen denken dat het alleen maar een gezellig familie-uitje is, maar dat is niet zo."

Na zes voorrondes is het Lisa Jonkers gelukt om zich te plaatsen voor het EK in Meldorf, zo'n honderd kilometer boven Hamburg. "Ik doe mee aan de onderdelen straat en veld. Dan moet je in tien worpen zo ver mogelijk gooien."

Ze was als jong meisje al een superster" Trainer André Schurink over Lisa Jonkers

Of ze kans maakt? Trainer André Schurink van het Nederlands team kent Lisa al van jongs af aan. Ze werd al eens derde op een EK. "Ze was als jong meisje een superster. Maar zoals bij alle spelers was er even een dip. Die is nu wel voorbij." Zijn collega trainer Jan Tulk ziet het wel zitten. "Ik verwacht van haar dat ze hele hoge ogen gooit."

Lisa Jonkers zelf is positief. "Ik hoop natuurlijk op een podiumplaats, maar als ik bij de beste tien zit dan ben ik tevreden." Het EK Klootschieten is van 22 tot en met 24 mei.