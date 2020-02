35 Drentse basisscholen presteren onder nieuwe norm Onderwijsinspectie

In ieder geval 35 basisscholen in Drenthe voldoen niet aan de gestelde richtlijnen van de Onderwijsinspectie, zodra de nieuwe meetmethode ingaat. Dat blijkt uit onderzoek door datajournalisten.

Aankomend schooljaar start de Onderwijsinspectie met een nieuwe methode om de resultaten van basisscholen te beoordelen. Zo kijken ze of leerlingen in groep 8 genoeg basisvaardigheden geleerd hebben. Datajournalisten van het journalistieke platform Pointer hebben deze rekenmethode nagemaakt en meer dan 6.000 basisscholen langs de nieuwe lat gelegd. De conclusie: één op de tien scholen in Nederland presteert onder de nieuwe richtlijnen voor de streefniveaus rekenen en taal.

Uit het onderzoek van Pointer blijkt dat 35 scholen in Drenthe niet voldoen aan de gestelde richtlijnen. Dit betekent niet dat deze scholen een eindoordeel 'zeer zwak' of 'onvoldoende' krijgen. Daar is meer voor nodig. De Inspectie kijkt bijvoorbeeld ook naar financiën, schooladviezen, het niveau in het voortgezet onderwijs na drie jaar, de veiligheidsbeleving, hoe leerlingen zich voelen en de verandering van schoolgrootte.

Hoe werkt de nieuwe methode

Voor het eerst neemt de Inspectie in de beoordeling de behaalde streefniveaus voor rekenen, lezen en taalvaardigheid op de eindtoets mee in plaats van alleen de eindtoetsscore. Daarnaast zal de Onderwijsinspectie vanaf aankomend schoolseizoen voortaan ook een nieuwe maat voor leerlingenpopulatie meenemen, genaamd de schoolweging. De schoolweging zorgt ervoor dat er rekening gehouden wordt met verschillen tussen de scholen op het gebied van leerlingenpopulatie. Zo toetst de Inspectie of er genoeg kinderen voldoen aan de gestelde richtlijnen.