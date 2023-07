Een 21-jarige man uit Beilen is afgelopen nacht opgepakt in de stad Groningen voor mishandeling.

Agenten wilden een ruzie sussen in de Gelkingestraat in de stad. In plaats van te kalmeren sloeg de man uit Beilen een van de agenten in het gezicht. Volgens de politie bleef de man agenten uitschelden tijdens zijn aanhouding.